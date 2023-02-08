وفاة مغربية في زلزال تركيا المدمر

أعلنت السفارة المغربية في أنقرة، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة في صفوف المغاربة القاطنين في تركيا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، الإثنين.

وأوضحت السفارة، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "مواطنة مغربية تبلغ من العمر 51 سنة، لقيت حتفها بمدينة أنطاكية، عاصمة إقليم هاتاي جنوب تركيا".