وفاة مغربية في زلزال تركيا المدمر
أعلنت السفارة المغربية في أنقرة، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة في صفوف المغاربة القاطنين في تركيا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، الإثنين.
وأوضحت السفارة، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "مواطنة مغربية تبلغ من العمر 51 سنة، لقيت حتفها بمدينة أنطاكية، عاصمة إقليم هاتاي جنوب تركيا".
وأضافت أن "الراحلة كانت متزوجة من مواطن تركي".
من جهة أخرى، أشارت سفارة المملكة في أنقرة إلى أن "ابن الراحلة (16 عامًا)، الذي تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لجراح خفيفة، وهو الآن بصحة جيدة".
يذكر أن زلزالًا عنيفًا، بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب، فجر الإثنين، منطقة "بازارجيق" بولاية "كهرمان مرعش" جنوب تركيا، مما خلف دمارًا واسعًا في عدد من الولايات وحصيلة قتلى ثقيلة.