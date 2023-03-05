مصر.. تسرب غاز يودي بحياة 6 شباب داخل شقتهم
لقي 6 أشخاص مصرعهم، الأحد، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية في محافظة الجيزة المصرية.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا بالعثور على عدد من الأشخاص متوفين داخل شقة سكنية بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.
وبانتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة تبين مصرع 6 شباب تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 33 سنة، جراء تسرب غاز في الشقة التي يسكنونها.
ونقلت جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى بعد مناظرة فريق من النيابة العامة لها بمسرح الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.