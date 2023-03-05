مصر.. تسرب غاز يودي بحياة 6 شباب داخل شقتهم

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة تبين مصرع 6 شباب تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 33 سنة، جراء تسرب غاز في الشقة التي يسكنونها.

ونقلت جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى بعد مناظرة فريق من النيابة العامة لها بمسرح الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.