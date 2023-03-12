5 قتلى وجريحان في انفجار مبنى سكني شمال إيران
لقي خمسة أشخاص مصرعهم فيما أصيب اثنان بجروح، فجر اليوم الأحد، جراء انفجار مبنى سكني في مدينة تبريز الواقعة شمال غرب إيران.
وقال المتحدث باسم منظمة دائرة الإطفاء في بلدية مدينة تبريز، وحيد شادي نيا، في حديثه لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، "أدى هذا الانفجار إلى تدمير أربعة مبانٍ أخرى بالإضافة إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة شخصين".
وأضاف شادي نيا: "وقع هذا الانفجار قرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد"، مشيرًا إلى أنه تم إرسال فريق متخصص للبحث عن المزيد من الأشخاص الذين يُرجح أنهم محاصرون تحت الأنقاض.
من جانبه، قال نائب مدير العمليات في إدارة إطفاء تبريز "أكبر دشتي"، "إن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض"، مبينًا أن "سبب الانفجار غير واضح ولا يزال قيد التحقيق".