5 قتلى وجريحان في انفجار مبنى سكني شمال إيران

وأضاف شادي نيا: "وقع هذا الانفجار قرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد"، مشيرًا إلى أنه تم إرسال فريق متخصص للبحث عن المزيد من الأشخاص الذين يُرجح أنهم محاصرون تحت الأنقاض.

من جانبه، قال نائب مدير العمليات في إدارة إطفاء تبريز "أكبر دشتي"، "إن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض"، مبينًا أن "سبب الانفجار غير واضح ولا يزال قيد التحقيق".