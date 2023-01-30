8 قتلى في هجوم على ملهى ليلي في المكسيك

قُتل ثمانية أشخاص بالرصاص في هجوم مسلّح على ملهى ليلي في مدينة خيريز الواقعة في شمال وسط المكسيك في منطقة تشهد أعمال عنف تمارسها عصابات المخدرات، وفق ما أعلنت الأحد السلطات المحلية.

وليل الجمعة-السبت فتح رجال مدجّجون بالأسلحة النار في الملهى الواقع في ولاية زاكاتيكاس التي تبعد نحو 670 كلم إلى الشمال من مكسيكو، وفق المصادر نفسها.