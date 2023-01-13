اليمن.. العثور على جثامين 7 صيادين لفظتهم المياه إلى سواحل الحديدة

عثر مواطنون وصيادون يمنيون، الخميس، على جثامين 7 صيادين لفظتهم مياه البحار إلى سواحل مدينة الحديدة شمال غربي البلاد، عقب اختفائهم منذ 3 أيام.

وكان الصيادون السبعة غادروا مركز الإنزال السمكي في شاطئ مدينة المخا غرب محافظة تعز، يوم الإثنين الماضي، إذ خرجوا على متن مركبهم في رحلة لاصطياد الأسماك في البحر الأحمر.

وينحدر كافة الصيادون الغارقون من مدينة المخا، وقد انقطع التواصل معهم منذ موعد مغادرتهم للشاطئ.

وذكرت تقارير إعلامية يمنية أنه "تم العثور على 7 صيادين جثامين هامدة، بعد أن لفظتهم المياه مع قاربهم إلى موقعين مختلفين في شواطئ مدينة الحديدة على الساحل الغربي".