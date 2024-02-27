بعد "فتاة الشروق".. مصرية تلقي بنفسها من سيارة "أوبر"

ألقت امرأة مصرية نفسها من سيارة تابعة لشركة النقل الذكي "أوبر"، بعد أن انتابتها شكوك في السائق بسبب تصرفاته التي وصفتها بـ"المريبة"، ما أدى إلى إصابتها بكدمات في أماكن متفرقة من جسدها.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما سلّم سائق نفسه إلى الشرطة، وقال إنه يعمل في شركة النقل الذكي الشهيرة "أوبر"، وأثناء توصيله لامرأة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة، فوجئ بقفزها من السيارة، أثناء سيره بسرعة كبيرة، مؤكدا أنه لم يصدر أي تصرف منه.

"تخيلات"

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة المرأة بكدمات في أماكن متفرقة بالجسد، وبسؤالها أفادت بأنها حينما تحركت السيارة شعرت بارتخاء في جسدها، الأمر الذي جعلها تظن أن السائق استخدم سبراي مخدر، لتقرر القفز من السيارة.

وتبين لقوات الأمن أن ما حدث جاء بناءً على تخيلات "غير حقيقية" من قبل المرأة، وانتهى الأمر بتصالح الطرفين، ومغادرتهما قسم الشرطة، وأقفل المحضر.

تأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من واقعة "فتاة الشروق" التي تصدرت محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ألقت فتاة نفسها خارج سيارة تابعة لأوبر وهي بسرعة عالية، بعد محاولة السائق الاعتداء عليها، ما أدى لإصابتها بجروح بالغة.