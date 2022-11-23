أم تقتل طفلتها "خنقًا" أثناء إرضاعها

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أم تبلغ من العمر 29 عامًا، بتهمة قتل طفلتها، خنقًا في أثناء إرضاعها.

وفي التفاصيل، تلقت شرطة "سان خوسيه" في كاليفورنيا، اتصالًا يؤكد فقدان توأمين يبلغان من العمر 8 أشهر الوعي في منزل عائلتهما.

وفور وصول الضابط، لم يكن أحد الطفلين يتنفس، ليتم نقلهما إلى المستشفى على وجه السرعة، لكن في اليوم التالي أُعلنت وفاة أحدهما وهي الطفلة "ميلاني"، وذلك بعد مكوثها ليلة كاملة في العناية المركزة.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت إدراة الشرطة، القبض على الأم، سيلينا خواريز، موجهة إليها تهمة القتل العمد.

وقال بيان الشرطة، إن الأم خواريز أُدخلت إلى المستشفى بشكل طارىء عندما بدأت التحقيقات بالحادثة بهدف التملص من التهمة، وبقيت هناك حتى الـ16 من نوفمبر، وهو يوم صدور قرار القبض عليها.