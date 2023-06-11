بالفيديو.. احتراق مركب سياحي يقل 29 شخصًا في مصر وفقدان 3 بريطانيين

بات ثلاثة سياح بريطانيين في عداد المفقودين بعدما اشتعلت النيران في زورق كان يقل سياحًا أثناء قيامهم برحلة غوص في البحر الأحمر قبالة منتجع مرسى علم بجنوب شرق البلاد، وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومصادر في قطاع سياحة الغوص في مصر.

وقالت المصادر إن "القارب كان يقل 29 شخصًا بين بريطانيين ومصريين"، مضيفة أنه "جرى إنقاذ 12 سائحًا بريطانيًّا و14 مصريًّا هم طاقم الزورق، ولا يزال البحث جاريًا عن السياح البريطانيين الثلاثة".