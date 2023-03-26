مصرع سيدة دهسا تحت عجلات قطار في السودان
لقيت سيدة سودانية مصرعها، اليوم الأحد، تحت عجلات قطار بالقرب من جسر الحرية بوسط العاصمة الخرطوم.
وسارعت الشرطة إلى مسرح الحادث لإجراء التحقيقات الأولية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، صورا للحادثة وسط تجمهر عدد من المواطنين بالقرب من مسرح الحادث الذي وُصف بالمأساوي.
ووقع الحادث نتيجة عبور السيدة لقضبان السكك الحديدية التي تمر عبر موقف للحافلات، حيث تتكرر مثل هذه الحوادث لعدم وجود حواجز مانعة.
ورغم اتخاذ عدد من المواطنين القطار كوسيلة للسفر في كثير من الأحيان باعتباره أكثر أمانا من وسائل السفر الأخرى، إلا أن هنالك عدد من الحوادث تقع أثناء سيره.
والسودان يمتلك 4.725 كيلومترًا من السكك الحديدية حيث يمتد الخط الرئيسي من وادي حلفا في أقصى شمال البلاد إلى مدينة الخرطوم، ومن الجنوب الغربي إلى الأبيض عبر سنار وكوستي امتداداً إلى نيالا في جنوب دارفور.