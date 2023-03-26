مصرع سيدة دهسا تحت عجلات قطار في السودان

لقيت سيدة سودانية مصرعها، اليوم الأحد، تحت عجلات قطار بالقرب من جسر الحرية بوسط العاصمة الخرطوم.

وسارعت الشرطة إلى مسرح الحادث لإجراء التحقيقات الأولية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، صورا للحادثة وسط تجمهر عدد من المواطنين بالقرب من مسرح الحادث الذي وُصف بالمأساوي.

ووقع الحادث نتيجة عبور السيدة لقضبان السكك الحديدية التي تمر عبر موقف للحافلات، حيث تتكرر مثل هذه الحوادث لعدم وجود حواجز مانعة.