وجبة بيتزا تنقذ حياة سيدة من مرض قاتل

وعانت جانيت من ألم مبرح بعد كسر عمودها الفقري عندما انزلقت وسقطت بقوة وهي تتفقد الطبق خارج الفرن.

لكن الاختبارات التي أجريت في المستشفى كشفت أيضًا أن السيدة البالغة من العمر 45 عامًا كانت تعاني من نمو غير طبيعي لورم يبلغ 4 سم في رئتها اليسرى، ما تطلب إجراء جراحة طارئة وأربع جولات من العلاج الكيميائي.

وقالت جانيت: "بطريقة ما، كانت هذه الوجبة الخفيفة مسؤولة عن إنقاذ حياتي، ففي 14 ديسمبر 2021، كنت في حاجة إلى عشاء سريع، استقريت على شراء بيتزا لحوم بقيمة 5.73 دولار أمريكي".