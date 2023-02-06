وجبة بيتزا تنقذ حياة سيدة من مرض قاتل
تعرضت سيدة بريطانية لموقف غريب بعدما تسببت وجبة بيتزا وحادثة مأساوية بمطبخ منزلها في إنقاذ حياتها بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان.
وكانت جانيت سكوفيلد، من أولدهام بمانشستر الكبرى، جاهلة بمرضها الخطير، حتى تعرضت لحادث غريب أثناء طهي البيتزا التي اشترتها من السوبر ماركت.
وعانت جانيت من ألم مبرح بعد كسر عمودها الفقري عندما انزلقت وسقطت بقوة وهي تتفقد الطبق خارج الفرن.
لكن الاختبارات التي أجريت في المستشفى كشفت أيضًا أن السيدة البالغة من العمر 45 عامًا كانت تعاني من نمو غير طبيعي لورم يبلغ 4 سم في رئتها اليسرى، ما تطلب إجراء جراحة طارئة وأربع جولات من العلاج الكيميائي.
وقالت جانيت: "بطريقة ما، كانت هذه الوجبة الخفيفة مسؤولة عن إنقاذ حياتي، ففي 14 ديسمبر 2021، كنت في حاجة إلى عشاء سريع، استقريت على شراء بيتزا لحوم بقيمة 5.73 دولار أمريكي".
ولكن بعد دقائق من وضع الطبق في الفرن، انحنت جانيت لفتح باب الفرن للتحقق منه عندما فقدت توازنها وانزلقت، وسرى الألم الشديد عبر ظهرها وكتفيها ورأسها.
وقالت شارحة محنتها: "شعرت بصدمة بعض الشيء لأنني أدركت أنني لا أستطيع العودة بسرعة، وبدأ الذعر في الظهور، كلما طالت مدة جلوسي على الأرض، بدأت ساقاي في التخدير - كان الأمر مرعباً".
واكتشف المسعفون بعد نقلها للمستشفى، أن السيدة عانت من كسر صغير في العمود الفقري، واكتشفوا أيضًا نموًا غير طبيعي في رئتها اليسرى.
وتم إرسال صور لرئتيها إلى عيادة للصدر لتقييم ما إذا كانت بحاجة إلى إحالة للتحقق من السرطان المشتبه به، وتلقت مكالمة بعد أسبوع من المستشفى تؤكد أنها أحيلت إلى عيادة الصدر، بعد مخاوف بشأن صور رئتيها.
وتم تسجيل السيدة ضمن مسار التحقيق في السرطان في 6 يناير 2022 وأجرت سلسلة من الاختبارات والمسح لتحديد سبب الإصابة.
وتم إجراء المزيد من اختبارات الأشعة السينية واختبارات الدم بالإضافة إلى اختبار اللياقة البدنية والتنفس، لكن السبب ظل لغزًا.
وفشلت أيضًا خزعة لتحديد ما إذا كانت سرطانية، لذلك تمت إحالتها بعد ذلك إلى مركز ويثينشو للقلب والرئة في مانشستر في بداية فبراير لإجراء جراحة طارئة.
وقالت جانيت: "أعطيت 3 خيارات؛ العلاج الإشعاعي حيث أخاطر بفقدان نصف رئتي، خزعة مجمدة حيث سيأخذون جزءًا من الورم و 15% من رئتي أو لإزالة الورم وبعض الرئة تمامًا".
وتابعت: "اخترت الخيار الثالث، حيث سيقومون أيضًا بإزالة العقد الليمفاوية الثلاث المجاورة واختبار الانتشار".
وفي 25 فبراير، بعد إجراء العملية، أخبر الجراح السيدة أن الآفة هي سرطان الرئة، وفي 25 يوليو، تمكنت شوفيلد أخيرًا من الاحتفال بمناسبة انتهاء علاجها من السرطان، وفي نوفمبر، أُعلن أنها في حالة تعاف.
واختتمت حديثها قائلة: "أنا سعيدة لأنني انزلقت وآذيت نفسي - هذا هو السبب الوحيد الذي ما زلت أتحرك بشأنه اليوم وكل هذا بسبب بيتزا معجزة".