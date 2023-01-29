حريق كبير في مصنع شمال غرب إيران

اندلع حريق كبير في مصنع لتكرير زيت السيارات في بلدة سليمي بمدينة آذر شهر التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب إيران.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، إن "حريقاً كبيراً اندلع في وحدة تكرير زيت السيارات في بلدة سليمي الصناعية في مدينة آذر شهر".

وبحسب تقرير مركز الإطفاء في أذرشهر، فإن قوات الإطفاء منهمكة في إخماد هذا الحريق الواسع النطاق حتى لا ينتشر إلى أجزاء أخرى من المصنع.