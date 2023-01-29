حريق كبير في مصنع شمال غرب إيران
اندلع حريق كبير في مصنع لتكرير زيت السيارات في بلدة سليمي بمدينة آذر شهر التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب إيران.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، إن "حريقاً كبيراً اندلع في وحدة تكرير زيت السيارات في بلدة سليمي الصناعية في مدينة آذر شهر".
وبحسب تقرير مركز الإطفاء في أذرشهر، فإن قوات الإطفاء منهمكة في إخماد هذا الحريق الواسع النطاق حتى لا ينتشر إلى أجزاء أخرى من المصنع.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة إن "بعض صهاريج النفط انفجرت بسبب الحرارة الشديدة"، مشيرة إلى أنه "لم ترد حتى الآن معلومات عن عدد الضحايا المحتملين أو حجم الخسائر المالية".
وأضافت "كما احترقت إحدى سيارات الإطفاء في الحريق الناجم عن انفجار زيت ساخن".
ومدينة سليمي الصناعية هي أكبر مدينة صناعية في شمال غرب إيران، وتقع في مدينة آذرشهر بمحافظة أذربيجان الشرقية، ويعمل حوالي 28 ألف شخص في 790 وحدة إنتاجية في هذه المدينة.