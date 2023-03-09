مقتل 14 مهاجرا إفريقيا غرقا قبالة سواحل تونس
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، أن 14 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا، وتم إنقاذ 54 آخرين؛ إثر غرق مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية.
وقال خفر السواحل التونسي في بيان، إن وحدات الحرس البحري بصفاقس (وسط شرق) عثرت "أثناء تمشيط السواحل على مجموعة تعرض مركبهم للغرق".
وأوضح البيان أن خفر السواحل تمكنوا من "نجدة وإنقاذ 54" شخصا من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء وانتشال 14 جثة".
وكان الرئيس التونسي قد شدد في خطاب أدلى به في 21 شباط/فبراير، على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكّدا أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.
ويتواجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من هذه الجنسيات، بمن فيهم الطلبة، وفقا لإحصاءات رسمية.
وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات غير قانونية بحرا إلى السواحل الأوروبية، وتحديدا الإيطالية.