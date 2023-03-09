مقتل 14 مهاجرا إفريقيا غرقا قبالة سواحل تونس



أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، أن 14 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا، وتم إنقاذ 54 آخرين؛ إثر غرق مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية.

وقال خفر السواحل التونسي في بيان، إن وحدات الحرس البحري بصفاقس (وسط شرق) عثرت "أثناء تمشيط السواحل على مجموعة تعرض مركبهم للغرق".

وأوضح البيان أن خفر السواحل تمكنوا من "نجدة وإنقاذ 54" شخصا من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء وانتشال 14 جثة".