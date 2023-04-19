إصابات بانهيار مبنى في "مانهاتن السفلى" في نيويورك

إصابات بانهيار مبنى في "مانهاتن السفلى" في نيويورك

رويترز
رويترز

أعلنت إدارة الطوارئ في ولاية نيويورك الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، انهيار مبنى في منطقة "مانهاتن السفلى"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

ونقلت قناة "سي.بي.إس نيوز" عن مسؤولين محليين في مجال الطوارئ قولهم، إن "مرآبًا للسيارات انهار في منطقة مانهاتن السفلى بمدينة نيويورك مما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص".

وأضاف المسؤولون إن بعض الأشخاص ربما يكونون محاصرين.

وقال مسؤولون في مجال الطوارئ بنيويورك للقناة إن "الطابق الثاني من المرآب انهار فوق الطابق الأول".

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