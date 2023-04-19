إصابات بانهيار مبنى في "مانهاتن السفلى" في نيويورك

أعلنت إدارة الطوارئ في ولاية نيويورك الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، انهيار مبنى في منطقة "مانهاتن السفلى"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

ونقلت قناة "سي.بي.إس نيوز" عن مسؤولين محليين في مجال الطوارئ قولهم، إن "مرآبًا للسيارات انهار في منطقة مانهاتن السفلى بمدينة نيويورك مما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص".