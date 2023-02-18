صعوبة دفن الموتى تفاقم أزمات الناجين من زلزال تركيا

وتشير الألواح الخشبية التي تعلو كل القبور المحفورة حديثًا إلى نفس تاريخ الوفاة، وهو السادس من 6 شباط/ فبراير 2023، وهو اليوم الذي عصف بالبلدة فيه أعنف زلزال في تاريخ تركيا الحديث.

وقال حسين أقيس الذي كان يدفن ابنة أحد إخوته مع زوجها وابنيها: "انتظرنا... 10 أيام لنخرج جثث المتوفين من تحت الأنقاض".

وكان اللوح الخشبي على أحد القبور المجاورة ملفوفًا بوشاح أحمر، فيما تناثرت أغصان صنوبر فوق قبور أخرى.

المشهد في بازارجيك التي كانت في مركز الزلزال الذي وقع، في ليلة السادس من شباط/ فبراير، يعطي لمحة عن المعاناة التي يواجهها من يحاولون العثور على موتاهم ودفنهم منذ وقوع الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة.

وفي مقبرة بكهرمان مرعش، فاق عدد القبور الجديدة عدد القبور التي كانت موجودة قبل الزلزال، وهو ما يبرز حجم الكارثة.

ونُصبت خيام لأداء صلاة الجنازة، وفق الشريعة الإسلامية، ولُفت الجثامين في الأكفان.

وشكلت النعوش الفارغة المرسلة من جميع أنحاء تركيا أعمدة مرتفعة، ووقف شيخ مستعدًا لأداء الصلاة.

وحمل أناس جثثًا في أكياس باتجاه القبور، وتداخلت أصوات التلاوات والدعاء مع ضجيج الحفارات التي تحفر المزيد من الخنادق من على بعد.