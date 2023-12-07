باكستان.. إغلاق حديقة حيوانات بعدما قتلت نمورها رجلا
أغلقت حديقة حيوانات في باكستان أبوابها بعدما هاجمت نمور رجلا حتى الموت، في حادث اكتُشف أثناء عملية تنظيف روتينية، وفق ما أفاد مسؤولون، الخميس.
وعثر على الجثة، صباح أمس الأربعاء، في حديقة حيوانات شيرباغ في باهاوالبور في إقليم البنجاب بعدما اكتشف موظفون واحدا من النمور الثلاثة وهو يحمل حذاء الرجل في فمه.
وقال المسؤول في هيئة الحياة البرية في المنطقة علي عثمان بخاري، إن "حديقة الحيوانات مغلقة الآن فيما نعمل على تحديد الطريقة التي دخل بها الرجل".
وتشير حالة الجثة إلى أن الهجوم وقع في وقت متقدّم من مساء الثلاثاء.
وقال بخاري "لم ينشر تقرير التشريح لكن الأدلة التي جمعت من الحظيرة تشير إلى أنه (الرجل) كان على قيد الحياة عندما هاجمته النمور".
وأضاف "لم تخرج النمور من حظيرتها لمهاجمة الرجل، بل هو من قفز إليها".
وتابع بخاري "إذا وجدنا ثغرة أمنية، سنعالجها. وإذا لزم الأمر، سنعيّن حراس أمن خاصين".
يذكر أن حديقة الحيوانات أنشأت عام 1942 من قبل العائلة الملكية الحاكمة لولاية باهاوالبور الأميرية السابقة، وتبلغ كلفة دخول البالغين 50 روبية (ما يعادل 18 سنتا).