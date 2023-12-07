باكستان.. إغلاق حديقة حيوانات بعدما قتلت نمورها رجلا

أغلقت حديقة حيوانات في باكستان أبوابها بعدما هاجمت نمور رجلا حتى الموت، في حادث اكتُشف أثناء عملية تنظيف روتينية، وفق ما أفاد مسؤولون، الخميس.

وعثر على الجثة، صباح أمس الأربعاء، في حديقة حيوانات شيرباغ في باهاوالبور في إقليم البنجاب بعدما اكتشف موظفون واحدا من النمور الثلاثة وهو يحمل حذاء الرجل في فمه.

وقال المسؤول في هيئة الحياة البرية في المنطقة علي عثمان بخاري، إن "حديقة الحيوانات مغلقة الآن فيما نعمل على تحديد الطريقة التي دخل بها الرجل".