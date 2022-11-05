بينهم يمني.. وفاة 4 طلاب غرقا في نهر النيل

لقي 4 طلاب، حتفهم غرقا في نهر النيل بمنطقة "بتري" جنوب العاصمة الخرطوم، بحسب مستشار كلية النهضة الجامعية، الباقر عبد القيوم.

وقال عبد القيوم لـ "إرم نيوز"، اليوم السبت، إن الطلاب كانوا في رحلة إلى مزرعة بمنطقة "بتري" وعلى الرغم من تحذيرات صاحب المزرعة لهم بعدم الاقتراب من النيل إلا أنهم لم يتقيدوا بالتحذير.

وأشار إلى أن الحادثة جرت تباعا حيث غرق الأول وحاول الآخرون إنقاذه واحدا تلو الآخر حتى فارقوا الحياة جميعاً، لافتا إلى أن أحد المتوفين يمني الجنسية يبلغ من العمر 23 عاماً.

وتعددت حوادث الغرق في النيل خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير ما دعا الدفاع المدني السوداني لإطلاق نداءات متكررة للمواطنين بعدم الاقتراب من النيل أو السباحة فيه أثناء فيضان النهر.

وتفاعل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة حول الحادثة المأساوية، مطالبين السلطات بوضع حد لحوادث الغرق بوضع شروط سلامة للقوارب العاملة في نقل المواطنين.