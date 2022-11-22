السودان.. مصرع 11 شخصا في انهيار منجم للذهب بالبحر الأحمر

لقي 11 شخصاً من عمال التعدين الأهلي مصرعهم، إثر انهيار منجم للذهب في منطقة جبال النمر بولاية البحر الأحمر، شرق السودان.

وقالت صحيفة "الديمقراطي" السودانية، اليوم الثلاثاء، إن "المنجم الواقع في محلية جبيت، وحدة "نورايا الإدارية"، المتاخمة لولاية نهر النيل، انهار حينما كان عمال التعدين الضحايا داخله، مما أدى إلى مصرعهم جميعاً.

وأشارت إلى انتشال جثامين الضحايا ونقلها إلى منطقة ذويهم في "العالياب" قرب مدينة الدامر بولاية نهر النيل، شمال العاصمة الخرطوم.

وقال مأمون أبشر، القيادي بـ "تجمع الأجسام المطلبية"، بولاية نهر النيل، إن "زيادة كوارث انهيار آبار التعدين مرتبطة بعدم توفر وسائل السلامة، وانعدام فرق الإنقاذ، وشح مضخات الهواء النقي داخل الآبار التي تعد ذات خطورة عالية حتى لو لم يحدث انهيار، فضلاً عن عمليات الحفر غير المدروس الأثر".

واعتبر أبشر أن تقاعس الجهات الرسمية الفنية والإدارية والشركة السودانية للموارد المعدنية عن القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه المعدنين جعلهم عرضة لأخطار كثيرة.

وأشار إلى أن "استمرار أنشطة التعدين لفترة ربع قرن في المنطقة جعل الآبار كثيرة وعميقة ومتقاربة"، مطالباً وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، بتوفير السند الفني الضروري وضمان سلامة عمال التعدين، وألا ينحصر دورها فقط في جمع الجبايات.

وتكررت حوادث انهيار آبار التنقيب عن الذهب في السودان بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة؛ ما خلف عددًا من القتلى والجرحى بسبب الحفر العشوائي والآبار غير المنتظمة بحثًا عن الذهب.

وفي آذار/ مارس الماضي، لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون جراء انهيار بئر أهلية للتنقيب عن الذهب في مدينة تلودي في ولاية جنوب كردفان غرب البلاد.

كما لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في آب/أغسطس من العام الماضي، جراء انهيار بئر أهلية للتنقيب عن الذهب في مدينة وادي حلفا شمال البلاد.

وحسب تقديرات حكومية سابقة، فإن هنالك أكثر من 800 موقع في أنحاء السودان للتعدين التقليدي الذي يقوم به الأهالي مع وجود مليوني شخص يعملون بقطاع التعدين الأهلي في البلاد.

ويعتبر السودان ثالث دولة في قارة أفريقيا، بعد غانا وجنوب أفريقيا، إنتاجا للذهب، إذ يفوق إنتاجه السنوي 93 طنا، يتم استخلاص 75% منها عن طريق التعدين التقليدي الأهلي، الذي يعمل فيه نحو مليوني شخص منتشرين في مناجم في ولايات البحر الأحمر، ونهر النيل، والقضارف، وجنوب وشمال كردفان.