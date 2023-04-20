إنقاذ حياة معتمر مصري توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة

تمكنت فرق إنقاذ الحياة السعودية في منطقة مكة المكرمة من إنقاذ حياة معتمر مصري يبلغ من العمر 32 عاماً توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة إثر تعرضه إلى ضيق شديد في التنفس ما أدى إلى فقدانه الوعي.

وقال تجمع مكة المكرمة الصحي، إن قلب المعتمر المصري توقف أثناء نقله إلى مركز طوارئ الحرم وأُجري تدخل سريع من الفريق الإسعافي بعمل إنعاش قلبي لمدة 12 دقيقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضاف التجمع، أن المريض تعرض لتوقف آخر بعد وصوله إلى مركز طوارئ الحرم وأُجري له إنعاش قلبي لمدة 15 دقيقة.