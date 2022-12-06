نهاية مأساوية لخبيرة التجميل التركية بوركو ساجلام

انتهت حياة خبيرة تجميل تركية بشكل مأساوي حيث وثقت لحظاتها الأخيرة، قبل وفاتها، بحادث تحطم طائرة كانت على متنها.

وتوفيت الشابة "بوركو ساجلام"، 22 عاما، بعد أن سقطت الطائرة النفاثة التي كانت تستقلها مع الكابتن في منطقة عثمان غازي بمقاطعة بورصة التركية.

ونشرت الشابة عبر صفحتها في إنستغرام، مقطع فيديو لم تكن تعرف أنه الأخير لها، وأرفقته بتعليق: "باي" (إلى اللقاء).