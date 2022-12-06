نهاية مأساوية لخبيرة التجميل التركية بوركو ساجلام
انتهت حياة خبيرة تجميل تركية بشكل مأساوي حيث وثقت لحظاتها الأخيرة، قبل وفاتها، بحادث تحطم طائرة كانت على متنها.
وتوفيت الشابة "بوركو ساجلام"، 22 عاما، بعد أن سقطت الطائرة النفاثة التي كانت تستقلها مع الكابتن في منطقة عثمان غازي بمقاطعة بورصة التركية.
ونشرت الشابة عبر صفحتها في إنستغرام، مقطع فيديو لم تكن تعرف أنه الأخير لها، وأرفقته بتعليق: "باي" (إلى اللقاء).
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الحادث الخطير، إذ تبين أن الطائرة ذات المقعدين كانت تحلق في السماء لكنها تحولت إلى كتلة نارية، وسقطت أرضا خلال ثوان.
ويبدو أن الطائرة خلال تحليقها اصطدمت بشيء بشكل مفاجئ أحالها إلى كتلة من اللهب قبل أن تسقط أرضا.
كيف وقع الحادث؟
بحسب مصادر تركية، أقلع الطيار "هاكان كوكسال"، 54 عاما، من منطقة باموكوفا، بمقاطعة ساكاريا، عند الساعة الـ3:13 مساء، وبدت الرحلة على ما يرام حتى الساعة 3:32، إلى أن حلت الكارثة، ووقع الاصطدام الذي أودى بحياة الكابتن والراكبة.
وأشارت المصادر إلى أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 1200 متر، وفجأة انقطع الاتصال بها.
وبينت التحقيقات أن الطيار لم ينتبه لوجود خط طاقة علوي، فصدمه بجناح الطائرة، التي شبّت فيها النيران وسقطت أرضا.
وقالت فرق البحث والإنقاذ إنهم سارعوا للوصول إلى حطام الطائرة، بعد أن أبلغ عمال في مصنع غاز طبيعي في المنطقة، السلطات عن سقوط جسم غريب من السماء.
من جانبه، أوضح عمدة بورصة، أن فرق البحث ترجح أن الضحية الأولى توفيت فورا بعد الاصطدام بخط الكهرباء عالي الجهد، بينما توفيت الضحية الثانية بعد أن قذفت من الطائرة بسبب الجهد الكهربائي المرتفع.
خرجت للبحث عن وظيفة
وقال والدا خبيرة التجميل، إن ابنتهما "بروك" قالت لهما إنها ذاهبة للبحث عن وظيفة عند مغادرتها المنزل، مشيرين إلى أنهما لم يكونا على علم بأنها استقلت الطائرة، إلى أن تلقيا اتصالا من السلطات لإبلاغهما بالحادثة المأساوية.
وقال الأبوان المكلومان، إن ابنتهما كانت تدير صالون تجميل لتصفيف الشعر مع شريكها في وقت سابق، وكانت تحب وظيفتها كثيرا.