مقتل 28 شخصًا إثر انهيار ثلجي في الصين

قضى 28 شخصًا عقب انهيار ثلجي وقع على طريق جبلي في التيبت (جنوب غرب الصين)، على ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الجمعة، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث.

ووقعت المأساة، مساء الثلاثاء، عند مخرج نفق على طريق سريع جنوب شرق المنطقة، ما أدى إلى محاصرة الركاب داخل سياراتهم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن حصيلة المأساة بلغت 28 قتيلًا، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ "انتهت الساعة 17:30 (09:30 ت غ) الجمعة".