تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 40642 قتيلا

قال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزير، اليوم السبت، إن عدد ضحايا الزلزال، الذي وقع الإثنين الماضي، ارتفع إلى 40642 قتيلا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إنه تم انتشال ثلاثة أشخاص أحياء، بينهم طفل، من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية في جنوب تركيا، اليوم السبت، بعد مرور 296 ساعة على الزلزال المدمر.