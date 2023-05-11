ألمانيا.. مقتل شخصين في إطلاق نار بأحد مصانع مرسيدس

قالت شركة "مرسيدس بنز"، اليوم الخميس، إن شخصين قُتلا جراء إطلاق نار في أحد مصانعها بجنوب غرب ألمانيا.

وكانت الشرطة، قالت في وقت سابق، إن شخصًا قُتل وأصيب آخر بجروح بالغة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن الحادث وقع صباح اليوم، وأكد أن "الوضع تحت السيطرة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.