رفض تصريح إقامة سيدة في نيوزيلندا بسبب وزنها الزائد

وانتقلت "مونديلي" من مدينة "بورت اليزابيث" في جنوب أفريقيا، إلى "بالمرستون نورث" في نيوزيلندا، عام 2018، لبدء حياة جديدة مع زوجها وأطفالها، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأُصيبت السيدة بخيبة أمل وصدمة بسبب رفض المسؤولين طلبها، إذ قيل لها إن وزنها الزائد البالغ 127 كيلوغرامًا، سيزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية العامة في نيوزيلندا.