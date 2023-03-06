"رائحة كريهة" تتسبب بهبوط اضطراري لرحلة جوية تابعة للخطوط التركية

وقالت الوكالة إن أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة أصدرت تحذيرًا خلال تحليق الطائرة، ولدى ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة، قرر قائد الطائرة العودة إلى مطار إسطنبول كإجراء احترازي أثناء تحليقها فوق الأجواء البلغارية.

ولاحقًا أظهر فحص قسم الشحن بالطائرة أن مصدر الرائحة الكريهة هو فاكهة "دوريان" التي تنبعث منها رائحة ثقيلة عندما تنضج.

وبحسب الوكالة تعرف دوريان بأنها فاكهة استوائية من جنوب شرق آسيا يطلق على طعمها الجنة وعلى رائحتها جحيم.