هندية تحبس نفسها وابنها في المنزل 3 سنوات لسبب صادم

في واقعة "صادمة"، حبست سيدة هندية نفسها وابنها البالغ من العمر 10 سنوات في منزلهما لمدة 3 سنوات خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، قبل أن تتدخل السلطات.

واقتحمت السلطات الهندية منزل السيدة المعروفة باسم "مونمون مانجي" وابنها في مدينة جورجاون بالقرب من دلهي، هذا الأسبوع بعد أن توجه زوجها إلى مركز الشرطة المحلي طلبًا للمساعدة.