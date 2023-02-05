مقتل فتاة في هجوم لسمكة قرش على ساحل أستراليا

توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما يوم السبت بعد أن نهشتها سمكة قرش في نهر في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاؤها إلى مكان الهجوم يوم السبت في نحو الساعة 0745 بتوقيت جرينتش بالقرب من جسر مرور في نهر سوان في منطقة ميناء فريمانتل في بيرث.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم انتشال الفتاة من الماء بإصابات خطيرة وتوفيت في مكان الحادث.