يعكس الواقع المتردي للتعليم بالعراق.. انهيار سقف مدرسة أثناء تواجد الطلاب

وقال مصدر مسؤول في الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، لـ"إرم نيوز"، إن "أحد صفوف مدرسة عبد الله بن الحسن الابتدائية في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، انهار أثناء تواجد الطلبة، دون تسجيل أي إصابات بشرية بصفوف الطلبة أو الكادر التدريسي".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "المدرسة تعاني من إهمال كبير من ناحية الإعمار والتأهيل، وأغلب الصفوف فيها قابلة للانهيار بسبب عدم وجود أي تأهيل لتلك الصفوف، خاصة أن بناء المدرسة قديم جدا، وهي تأثيرات بالأمطار الأخيرة، وأصبحت مهددة بالانهيار".