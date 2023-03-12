يعكس الواقع المتردي للتعليم بالعراق.. انهيار سقف مدرسة أثناء تواجد الطلاب
وثق مقطع فيديو لحظة انهيار سقف مدرسة متهالك في محافظة ذي قار، جنوب العراق أثناء تواجد التلاميذ فيها، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وقال مصدر مسؤول في الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، لـ"إرم نيوز"، إن "أحد صفوف مدرسة عبد الله بن الحسن الابتدائية في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، انهار أثناء تواجد الطلبة، دون تسجيل أي إصابات بشرية بصفوف الطلبة أو الكادر التدريسي".
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "المدرسة تعاني من إهمال كبير من ناحية الإعمار والتأهيل، وأغلب الصفوف فيها قابلة للانهيار بسبب عدم وجود أي تأهيل لتلك الصفوف، خاصة أن بناء المدرسة قديم جدا، وهي تأثيرات بالأمطار الأخيرة، وأصبحت مهددة بالانهيار".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التربية العراقية كريم السيد، لـ"إرم نيوز"، إن "الوزير وجه بفتح تحقيق بانهيار سقف أحد الصفوف في مدرسة في محافظة ذي قار، لمعرفة أسباب ذلك ومحاسبة الجهات المقصرة، خاصة أن هذا الحادث يهدد سلامة الطلبة، ولهذا سيكون هناك تحقيق بالحادث، ونتائج التحقيق ستعلن خلال اليومين المقبلين".
وأوضح أن "وزارة التربية العراقية لديها خطة لإنهاء التعليم في المدارس الطينية، التي تنتشر في مدن مختلفة، كما أن هناك سعيا حقيقيا لبناء وتأهيل مدارس جديدة وتجهيزها بشكل كامل".
وتنتشر المدارس الطينية في العراق، خاصة في المناطق الريفية، على الرغم من تهديدها حياة آلاف التلاميذ، إذ إن الكثير منها مهدد بالانهيار بسبب قدمها وسوء بنائها، ويعاني العراق من الفساد الذي يؤثر سلبا على مناحي الحياة كافة، ومنها قطاع التعليم.