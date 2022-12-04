يتجول على حصان وبلباس فارس.. مترشح للانتخابات يثير الجدل في تونس

أثار مترشح للانتخابات البرلمانية التونسية، جدلا واسعا، بعد أن ظهر خلال حملته الانتخابية وهو يلبس لباس الفارس ويتجول على حصان في أحياء منطقة المرسى بالعاصمة تونس.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقاطع فيديو وصورا للمترشح، وسخروا من طريقته في دعوة التونسيين لانتخابه.