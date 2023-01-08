38 قتيلًا و87 جريحًا في تصادم حافلتين بالسنغال

وقال مسؤول العمليات في جهاز الإطفاء السنغالي الكولونيل شيخ فال "كان حادثًا خطيرًا"، مضيفًا "هناك 125 ضحية توفي 38 منهم".

ووقع الحادث على الطريق الوطني رقم 1 الساعة الـ3:15 صباحًا بالتوقيت المحلي الـ(03,15 ت غ). ونُقل جميع الضحايا إلى مستشفى ومرفق طبي في كافرين، وفق المسؤول.

وأزيل حطام الحافلتين من مكان الحادث وعادت حركة المرور إلى طبيعتها.

وتتكرر حوادث الطرق في السنغال لأسباب أبرزها إهمال السائقين وسوء حالة الطرق والسيارات المتقادمة، بحسب خبراء.

غير أن هذا الحادث يُعد من ضِمن الأسوأ في السنوات القليلة الماضية من حيث عدد الضحايا.





