غاز مدفأة يتسبب بوفاة 5 أفراد من عائلة واحدة في الجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأحد، وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة جنوب البلاد تسمّما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، ما يرفع عدد الوفيات جراء مثل هذه الحوادث إلى أكثر من 60 قتيلًا منذ مطلع العام.

وذكرت الحماية المدنية في بيان: "تدخلت اسعافاتنا على الساعة 14:00 (13:00 ت غ) ببلدية حاسي الرمل ولاية الاغواط (530 كلم جنوب الجزائر)، من أجل حادث تسمم بغاز احادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، وخلّف الحادث 5 وفيات من عائلة واحدة".

وشهد شهر كانون الثاني/يناير، الذي تميز بتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، وفاة 54 شخصًا جراء استنشاق الغاز المميت، بحسب الحماية المدني، بينما تم إنقاذ 500 شخص على الأقل.

ومنذ بداية شباط/ فبراير توفي 9 أشخاص، بحسب ما جاء في بيانات الحماية المدنية، وخلال سنة 2022 توفي 103 أشخاص جراء تنشق هذا الغاز.

وبدأت الحكومة حملة واسعة للتوعية عن مخاطر تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون "الذي لا لون ولا رائحة له" كما قررت توزيع أجهزة إنذار مجانًا على كل مستخدمي الغاز الطبيعي.

وأعلنت شركة الكهرباء والغاز الحكومية أنها ستقتني قريبًا 22 مليون جهاز إنذار لتزويد كل البيوت.