مصرع 19 شخصًا بحادث سير مروع في مصر

شهدت محافظة الدقهلية المصرية حادث سير مروعًا صباح اليوم بعد سقوط حافلة ركاب بإحدى الترع ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال.



ولقي 19 شخصا بينهم أطفال مصرعهم فيما أصيب 18 آخرون بعد سقوط ميني باص في مياه ترعة "الرياح التوفيقي" في الجهة المقابلة لقرية منشأة عبد النبي بمركز أجا، في محافظة الدقهلية أثناء توجهه من مدينة ميت غمر إلى المنصورة.