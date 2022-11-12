مصرع 19 شخصًا بحادث سير مروع في مصر
شهدت محافظة الدقهلية المصرية حادث سير مروعًا صباح اليوم بعد سقوط حافلة ركاب بإحدى الترع ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال.
ولقي 19 شخصا بينهم أطفال مصرعهم فيما أصيب 18 آخرون بعد سقوط ميني باص في مياه ترعة "الرياح التوفيقي" في الجهة المقابلة لقرية منشأة عبد النبي بمركز أجا، في محافظة الدقهلية أثناء توجهه من مدينة ميت غمر إلى المنصورة.
ووفقا للتحريات الأمنية الأولية، فإن عجلة القيادة اختلت بين يدي السائق ما أفقده السيطرة على الحافلة، وأسفر في النهاية عن سقوطها في الترعة.
ودفعت الأجهزة الأمنية المصرية بقوات الحماية المدنية لانتشال السيارة في محاولة لإنقاذ الركاب، كما دفع مرفق الإسعاف بنحو 16 عربة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.
من جانبها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر والمصابين.
وتقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفى، كما تقرر صرف مساعدة تكافلية للأسر وتسجيل الأسر على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
وتقدمت القباج بخالص التعازي لأسر الضحايا موجهة بتقديم جميع أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.