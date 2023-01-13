مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 جراء انفجار منزل شمال إيران

وأضاف معروفي أن القتلى هم "طفلان ورجلان وامرأتان، وجميعهم من نفس العائلة، وتم استخراج جثثهم من تحت الأنقاض"، مشيراً إلى أن "هناك ثلاثة مصابين بجروح في هذا الحادث تم نقلهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".

وكشف المسؤول الإيراني عن إصابة أحد رجال الإطفاء أيضًا بجروح أثناء إزالة الأنقاض ونقله إلى المستشفى، مشيراً إلى أن "المنزل الذي وقع فيه الانفجار دُمر بشكل كامل، فيما تضررت وحدتان سكنيتان أخريان في محيط المنزل بنسبة تزيد عن 70%".

و"بوكان" تعد ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في محافظة أذربيجان الغربية ويبلغ عدد سكانها 180 ألف نسمة.