فقمة "جائعة" تتسبب بإغلاق بحيرة صيد شهيرة في بريطانيا
قال مالك بحيرة الصيد "ماركس هول فيشيريز ليك" الشهيرة في المملكة المتحدة، إن فقمة دمرت عمله، بعد افتراسها أسماكا بقيمة 3000 جنيه استرليني، ما يعادل 3600 دولار.
وأكد المالك لصحيفة "ديلي ميل" أنه أجبر على إغلاق البحيرة لمدة 3 أسابيع، بعد أن أقدمت فقمة "جائعة" على افتراس العشرات من أسماك الشبوط والدنيس والسلور.
وأضاف أن الفقمة أفلتت من محاولتين للقبض عليها، وأنها تتناول وجبات خفيفة أخرى من تجمعات البط المحلية.
فرق إنقاذ
وقالت الصحيفة إن فرقا من الغواصين المختصين بعمليات إنقاذ الحيوانات فشلوا في القبض على الفقمة الرمادية، التي تبلغ من العمر عاما واحدا فقط.
وكانت أولى محاولات القبض على الفقمة قد نُفذت في السادس من ديسمبر الماضي، أما المحاولة الثانية فأجروها في 12 ديسمبر، لكن دون جدوى.
تسللت من النهر
وفي حديثه للصحيفة، قال المالك، الذي استأجر البحيرة من "مجلس مقاطعة روتشفورد" قبل 12 عاما، إن الفقمة تسللت إلى بحيرته قادمة من نهر روتش، واستطاعت تجاوز ضفة يبلغ ارتفاعها نحو 10 أمتار.
وأشار المالك إلى أنه مستاء جداً من وجود الفقمة، التي أثرت سلبا على مصدر دخله، قائلا: "يجب أن أنتظر حتى تستحضر وكالات البيئة خطة بديلة للقبض على الفقمة، ولا يوجد أي تعويض عن الخسائر".