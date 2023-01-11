فقمة "جائعة" تتسبب بإغلاق بحيرة صيد شهيرة في بريطانيا

قال مالك بحيرة الصيد "ماركس هول فيشيريز ليك" الشهيرة في المملكة المتحدة، إن فقمة دمرت عمله، بعد افتراسها أسماكا بقيمة 3000 جنيه استرليني، ما يعادل 3600 دولار.

وأكد المالك لصحيفة "ديلي ميل" أنه أجبر على إغلاق البحيرة لمدة 3 أسابيع، بعد أن أقدمت فقمة "جائعة" على افتراس العشرات من أسماك الشبوط والدنيس والسلور.

وأضاف أن الفقمة أفلتت من محاولتين للقبض عليها، وأنها تتناول وجبات خفيفة أخرى من تجمعات البط المحلية.