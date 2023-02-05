مصر.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق بالقاهرة

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة (أب وأم وأطفالهما الثلاثة)، مصرعهم إثر اندلاع حريق في العقار الذي يضم محل سكنهم بالعاصمة المصرية القاهرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يُفيد باندلاع حريق في عقار بمنطقة جزيرة بدران بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، للسيطرة على النيران في العقار المكون من طابقين، ومأهول بالسكان.