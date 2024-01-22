عربي يقتل زوجته وبناته بجريمة صادمة في "شيكاغو"
في جريمة مروعة، أطلق أب عربي الجنسية النار على زوجته وبناته الثلاث داخل منزلهم في شيكاغو، يوم أمس الأحد.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "نيونيورك بوست"، أصيبت النساء الأربع بجروح قاتلة في حادث إطلاق نار في "تينلي بارك" جنوب شيكاغو عند الساعة 11:30 صباحا.
وقالت الشرطة إن رجلا اتصل بالطوارئ للإبلاغ عن "مذبحة جماعية"، في مكالمة غريبة.
وقال الرجل للشرطة إن زوجته أصيبت بالرصاص، دون كشف المزيد من المعلومات، لكنه عاود الاتصال واصفا المشهد بـ"المذبحة"، طالبا المزيد من أفراد الشرطة.
وكشفت الشرطة أن الضحايا هن الأم ماجدة قاسم 59 عاما، وبناتها حليمة قاسم 24 عاما وزاهية قاسم 25 عاما وحنان قاسم 24 عاما، أصبن جميعا بطلقات نارية مميتة.
وأكدت الشرطة في بيانها أنها قبضت على الرجل، وهو زوج ووالد الضحايا في مكان الحادث، كما أنهم عثروا أيضا على السلاح الناري الذي نفذ به الجريمة.
وقال أحد الجيران إن أخبار الجريمة المروعة كانت "صادمة"، نظرًا لأن الضحايا والقاتل المزعوم كانوا "عائلة جيدة ولها مستقبل مشرق".
وأضاف: "ابنتي تعرفهم. لقد ذهبت إلى المدرسة مع ابنهم الأكبر، ووظفت الأختين التوأمين.. لقد تحدثت دائمًا عن كونهم جميعًا أذكياء جدًا، وأن لديهم أهدافًا وطموحات استثنائية".
وأشارت مصادر صحفية إلى أن الرجل من أصول فلسطينية، دون كشف المزيد من المعلومات الشخصية عنه.