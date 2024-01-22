عربي يقتل زوجته وبناته بجريمة صادمة في "شيكاغو"

في جريمة مروعة، أطلق أب عربي الجنسية النار على زوجته وبناته الثلاث داخل منزلهم في شيكاغو، يوم أمس الأحد.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "نيونيورك بوست"، أصيبت النساء الأربع بجروح قاتلة في حادث إطلاق نار في "تينلي بارك" جنوب شيكاغو عند الساعة 11:30 صباحا.

وقالت الشرطة إن رجلا اتصل بالطوارئ للإبلاغ عن "مذبحة جماعية"، في مكالمة غريبة.

وقال الرجل للشرطة إن زوجته أصيبت بالرصاص، دون كشف المزيد من المعلومات، لكنه عاود الاتصال واصفا المشهد بـ"المذبحة"، طالبا المزيد من أفراد الشرطة.

وكشفت الشرطة أن الضحايا هن الأم ماجدة قاسم 59 عاما، وبناتها حليمة قاسم 24 عاما وزاهية قاسم 25 عاما وحنان قاسم 24 عاما، أصبن جميعا بطلقات نارية مميتة.