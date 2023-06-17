7 إصابات بينها 3 خطرة بحريق منطاد في سويسرا

أُصيب 7 أشخاص بينهم 3 في حالة خطرة، نتيجة حريق طال منطادا خلال إقلاعه صباح السبت في كانتون تسوغ شمال سويسرا، على ما أعلنت الشرطة.

وكان المنطاد قد أقلع قرابة الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي (04,00 بتوقيت غرينتش) من مكان يسمّى ماتنبودن في منطقة هنينبرغ، عندما اشتعلت فيه النيران وسقط فجأة من علو منخفض، على ما ذكر بيان للشرطة.

والمصابون هم 4 نساء و3 رجال تراوحت أعمارهم بين 28 و62 عاماً.

وأصيب رجلان وامرأة بجروح خطرة في الحادث الذي لا تزال أسبابه مجهولة، وتعرّض الركاب الأربعة الآخرون لجروح طفيفة.

وتمكّنت هيئة الإطفاء في المدينة من إخماد الحريق سريعاً.

وتولّت هيئة الإغاثة وبعض السكان نقل المصابين إلى المستشفى.

ودائرة التحقيقات الأمنية السويسرية هي الجهة المسؤولة عن التحقيق في الحادثة.