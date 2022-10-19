"موعد على العشاء" يقود أمريكيا إلى حتفه إثر اصطدام رأسه بمروحة طائرة
قُتل شاب أمريكي يبلغ من العمر 21 عاما بمروحة طائرة خاصة استأجرها من أجل الذهاب إلى موعد على العشاء مع صديقته، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وتوفي "ساني اليو" من مدينة "أتلانتا"، بشكل مأساوي، ليلة الأحد، بعد تصادم رأسه بمروحة تدور في الطائرة الصغيرة بعد عودته من الموعد.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن صحف أمريكية أن طالب جامعة جورجيا الجنوبية قضى حين عاد إلى الطائرة وذلك بعدما أصيب مرتين في رأسه في مطار مقاطعة "ستيتسبورو-بولوك" الواقعة في ولاية "جورجيا" جنوب شرق الولايات المتحدة بعد خروجه من المبنى للطائرة التي كان يقودها صديقان له.
وقال جيك فيتش الطبيب الجنائي في المقاطعة: "لقد ذهب الاثنان إلى سافانا في موعد.. وعندما عادا هبطت الطائرة في مطار ستاتسبورو.. ثم نزلت الشابة من الطائرة، ونزل هو وسار باتجاه مقدمة الطائرة، حينها صدمته المروحة في رأسه".
وأوضح متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية أن الحادث وقع عندما تركت الطائرة متوقفة حوالي الساعة 10.35 مساءً يوم الأحد، مشيرا الى أن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز سيسنا كانت تقل أربعة ركاب بما فيهم الطيار ومساعد الطيار مع اليو وصديقته.
بدوره، أشار المتحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة بولوك الى أن الوفاة كانت نتيجة حادث ولم يكن أحد مخطئًا مضيفا: "لا أحد مخطئ حقًا في أي شيء.. لقد كانت حادثة".
ولفتت الصحيفة الى أن جامعة جورجيا الجنوبية قامت بتكريم "اليو" الذي كان يدرس في مجال الإدارة، فيما قالت الدكتورة أيلين دويل عميدة الجامعة: "لقد شعرنا بحزن عميق لسماع الحادثة التي تورط فيها أحد طلابنا ليلة الأحد.. إنه حقا نبأ مأساوي وقد تواصلنا بالفعل مع والديه ومعلميه للمساعدة".
وذكرت الصحيفة أن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتحتا تحقيقا في الحادث المأساوي
إلى جانب مكتب شرطة مقاطعة بولوك.