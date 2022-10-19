"موعد على العشاء" يقود أمريكيا إلى حتفه إثر اصطدام رأسه بمروحة طائرة

قُتل شاب أمريكي يبلغ من العمر 21 عاما بمروحة طائرة خاصة استأجرها من أجل الذهاب إلى موعد على العشاء مع صديقته، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وتوفي "ساني اليو" من مدينة "أتلانتا"، بشكل مأساوي، ليلة الأحد، بعد تصادم رأسه بمروحة تدور في الطائرة الصغيرة بعد عودته من الموعد.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن صحف أمريكية أن طالب جامعة جورجيا الجنوبية قضى حين عاد إلى الطائرة وذلك بعدما أصيب مرتين في رأسه في مطار مقاطعة "ستيتسبورو-بولوك" الواقعة في ولاية "جورجيا" جنوب شرق الولايات المتحدة بعد خروجه من المبنى للطائرة التي كان يقودها صديقان له.

وقال جيك فيتش الطبيب الجنائي في المقاطعة: "لقد ذهب الاثنان إلى سافانا في موعد.. وعندما عادا هبطت الطائرة في مطار ستاتسبورو.. ثم نزلت الشابة من الطائرة، ونزل هو وسار باتجاه مقدمة الطائرة، حينها صدمته المروحة في رأسه".