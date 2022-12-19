إصابة 36 مسافراً بعد تعرض طائرة لاضطرابات جوية

وقالت شركة الطيران في بيان على تويتر إن "الرحلة إتش إيه35 التي كانت متجهة من فينيكس إلى هونولولو واجهت اضطرابات جوية شديدة وهبطت بأمان في هونولولو الساعة 10:50 صباح اليوم".

وأضافت " تم توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد الطاقم في المطار للإصابات الطفيفة بينما تم نقل البعض بسرعة إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية."

وقال متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة "ستار أدفيرتايزر" إن "الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه330 كانت تقل 278 راكبا و 10 من أفراد الطاقم عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة لدى اقترابها من الجزر".