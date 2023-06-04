العثور على جثث 3 أشخاص جرفتهم السيول في "سعيدة" الجزائرية

وعثر على الضحية الثانية وتبلغ من العمر 37 سنة، وتنحدر من منطقة بخالد، بلدية أولاد إبراهيم، وتم العثور عليها في منطقة حشاد، قرية خريشفة، بلدية أولاد إبراهيم. بالإضافة إلى العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 17 سنة.

وفي ذات السياق، كشف مدير الاستغلال بالديوان الوطني للتطهير، صالح لحلاح أن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من أخطار الفيضانات سمحت بجرد أكثر من 800 موقع معرض للفيضانات على مستوى التراب الوطني.

وقال لحلاح في تصريح صحفي إن “هذه المناطق المصنفة حسب درجة خطورتها، تم إحصاؤها بفضل استعمال التكنولوجيات الحديثة، بالتنسيق مع الوكالة الفضائية الجزائرية وكذلك العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الديوان الوطني للتطهير بالتنسيق مع العديد من القطاعات”.

وأضاف المتحدث أن “هذه النقاط السوداء وفي حالة حدوث اضطرابات جوية، تتم حراستها تحسباً لأي طارئ، خاصة في حالة صدور نشرات جوية خاصة”.

كما أوضح لحلاح أن “التغيرات المناخية والاحتباس الحراري لعبا دوراً كبيراً في حدوث الفيضانات الأخيرة التي ضربت العديد من المدن الجزائرية”.