إجلاء ركاب طائرة "الخطوط الكورية" بعد العثور على رصاصة

أجلت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية كانت على وشك الإقلاع من مطار "إنتشون الدولي"، بعد العثور على رصاصة حية.

وتم إيقاف تشغيل الطائرة وإجلاء أكثر من 200 راكب كانوا على متنها.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فقد تلقت الشرطة بلاغا صباح اليوم الباكر بأن أحد ركاب الطائرة عثر على رصاصة ملقاة تحت مقعده في الطائرة المتجهة إلى العاصمة الفلبينية، مانيلا.

وكان من المقرر أن تقلع الطائرة الساعة 7:45 صباحا، لكن تمت إعادتها إلى المنصة قبل الإقلاع مباشرة بعد العثور على الرصاصة.

كما تم إجلاء 230 شخصًا كانوا على متن الطائرة، منهم 218 راكبًا و12 من أفراد طاقم الضيافة.

وتوجه فريق من وحدة شرطة مكافحة الإرهاب وفريق عسكري للتخلص من المتفجرات لتفتيش الطائرة من الداخل، فيما تم فتح تحقيق بشأن كيفية دخول الرصاصة إلى الطائرة.

يذكر أن حيازة السلاح تعد أمرا غير قانوني في كوريا الجنوبية، باستثناء الأسلحة الرياضية وبنادق الصيد المرخصة، والتي يجب تخزينها في مراكز الشرطة.