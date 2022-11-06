قتلى ومصابون في حريقين بمبنى ومحطة وقود في إيران

قال مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب آخر بجروح، جراء حريق اندلع في محطة وقود في مدينة بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، فيما اندلع حريق هائل في مبنى مكون من 15 طابقا في طهران.

وقال حاكم مدينة بمبور سلمان برهاني، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "حريقاً اندلع فجر اليوم الأحد، في محطة وقود بالمدينة، ما أسفر عن مقتل أربعة من ركاب سيارة صغيرة وإصابة آخر بجروح".

وأضاف برهاني: "قرابة الساعة 2:30 من فجر اليوم، دخلت سيارة بيجو بارس وسيارة برايد تابعة لقرى بمبور المجاورة إلى محطة الوقود في هذه المنطقة للتزود بالوقود، وبعد لحظات اشتعلت النيران في سيارة بيجو بارس أثناء ملء خزان الغاز بحسب العمال المتواجدين بالمحطة، وانتشر هذا الحريق إلى سيارة برايد".

وأوضح برهاني: "في هذا الحادث، تم إنقاذ سائق سيارة برايد، لكن أربعة من ركاب هذه السيارة وزوجته وطفله احترقوا".

وتابع برهاني: "بتحريك المركبات المحترقة بعيدًا عن محطة إمداد الوقود، تم منع حدوث أضرار جسيمة وانتشار الحريق إلى الخزانات".

وفي سياق متصل، أبلغ المتحدث باسم إدارة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية طهران، جلال ملكي، عن حريق في مبنى سكني مكون من 15 طابقًا في الحي الثاني بالعاصمة.

وقال ملكي في حديث لموقع صحيفة "همشهري" إن "الحريق اندلع في البداية في مخزن المبنى، وهو تحت الأرض بعمق 10 أمتار، وقد تم بناؤه بشكل غير صحيح".

وأشار ملكي إلى أنه في هذا الحادث اشتعلت النيران في دراجتين ناريتين ودراجة هوائية، وامتد الحريق إلى سيارة من طراز سمند.

وذكر أن دخانا كثيفا غطى الأرضيات، مضيفا: "وقت الحريق كان نظام إنذار الحريق يعمل بشكل صحيح وغادر عدد من السكان المبنى مع صوت نظام الإنذار، وكان هناك أكثر من 100 شخص داخل المبنى، وقام رجال الإطفاء بنقلهم بأمان".