مصرع 3 هولنديين إثر تحطم طائرة في كرواتيا
قالت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية الأحد إن ثلاثة هولنديين لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة خفيفة كانوا على متنها في منطقة جبلية شمال غرب كرواتيا.
وأفاد محققون معنيون بالحوادث الجوية في كرواتيا بأن الحادث وقع عند الظهيرة تقريباً بالتوقيت المحلي أمس السبت في غابة قرب بلدة أوجولين بعد اختفاء الطائرة المسجلة لدى هولندا، عن الرادار خلال رحلة كانت تقطعها بين ماريبور في سلوفينيا وبولا في كرواتيا على ساحل البحر الأدرياتيكي.
وصرح دانكو بيترين كبير محققي الحوادث الجوية للصحفيين بأن كل من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم في الحادث، وأن أضرارا لحقت بحطام الطائرة إثر نشوب حريق.
وأضاف: "سنحتاج إلى تحليل الحمض النووي (دي.إن.إيه) لأن موقع الحادث لم يسمح بالتحقق بدقة من عدد القتلى"، مشيراً إلى أن راكبين كانا مسجلين على متن الرحلة مع الطيار.
وقالت فيليشيا باكر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية إن ثلاثة هولنديين قتلوا في تحطم الطائرة.
ولم يعرف بعد سبب الحادث، لكن المحققين في كرواتيا قالوا إن تحقيقاً بدأ في الأمر.
ويصعب الوصول إلى موقع التحطم. وذكرت الوزارة الهولندية أن المنطقة معروفة باحتمال وجود ألغام أرضية فيها.