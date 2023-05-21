مصرع 3 هولنديين إثر تحطم طائرة في كرواتيا

قالت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية الأحد إن ثلاثة هولنديين لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة خفيفة كانوا على متنها في منطقة جبلية شمال غرب كرواتيا.

وأفاد محققون معنيون بالحوادث الجوية في كرواتيا بأن الحادث وقع عند الظهيرة تقريباً بالتوقيت المحلي أمس السبت في غابة قرب بلدة أوجولين بعد اختفاء الطائرة المسجلة لدى هولندا، عن الرادار خلال رحلة كانت تقطعها بين ماريبور في سلوفينيا وبولا في كرواتيا على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وصرح دانكو بيترين كبير محققي الحوادث الجوية للصحفيين بأن كل من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم في الحادث، وأن أضرارا لحقت بحطام الطائرة إثر نشوب حريق.