هندي ينجو بمعجزة بعد اختراق قضيب معدني ضخم رقبته

وقال الطبيب محمد منصور الذي قاد فريق العملية الجراحية، إن الفريق الطبي وضع خطة لإخراج القضيب المعدني من رقبته بعد تقييم حالته.

وأضاف: "لم نكن قادرين على تصوير الإصابة بالأشعة السينية، لأنه كان سيزيد من مساحة الجرح، ولذلك تم إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية بجانب السرير فقط لضمان عدم وجود إصابة كبيرة في الأوعية الدموية، ثم تم تقصير القضيب المعدني على الجانبين بمساعدة مهندسي الصيانة في المستشفى".

وأوضح أن تقصير القضيب المعدني كان الخيار الوحيد المتاح لضمان التحريك الآمن للمريض خلال إزالته، حيث نقل على الفور إلى غرفة العمليات وتم إجراء الجراحة بنجاح.

وبين منصور أن هذه العملية الجراحية كانت صعبة، وذلك لأن الرقبة هي منطقة معقدة، حيث تحتوي على أجزاء مهمة مثل القصبة الهوائية، والمريء، والشريان السباتي، وهو من الأوعية الرئيسة التي تغذي الدماغ.

وأشار إلى أن فريقا من الأطباء أجرى فحصاً شاملاً للمريض للتأكد من عدم إصابة أي من هذه الأعضاء والأوعية الرئيسة في الرقبة بجروح، حيث تم الكشف بعد الجراحة عن إصابته بالتهاب رئوي تنفسي، ولكنه الآن تعافى بأعجوبة من الإصابة وكافة مضاعفاتها، وأيضًا لم يتأثر صوته جرّاء الحادث.

وتابع منصور أن "حالات الإصابة الشديدة في الرقبة مثل هذه تعتبر نادرة، وتكون معدلات البقاء على قيد الحياة منخفضة، إلا أن كارثيكيان كان محظوظًا حقًا لشفائه التام، ففي غضون 15 دقيقة من إصابته، نقله أقاربه إلى المستشفى وهي قريبة من منطقة سكناه".