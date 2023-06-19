تونس.. وفاة رجل أمن متأثرا بجراحه بعد تعرضه للطعن
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الإثنين، أن شرطيًا توفي متأثرًا بجراحه؛ بعد أن أقدم رجل يعاني من اضطرابات نفسية على طعنه بالقرب من سفارة البرازيل في تونس.
وقال شهود عيان إن الشرطة تنتشر بكثافة في المنطقة، وإنه يجري تطويق الموقع.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن "الرجل طعن الشرطي بآلة حادة أثناء سؤاله عن أسباب وجوده بمحيط السفارة، فيما ألقت الشرطة القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته في الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال استجوابه".
وقال مسؤول بالوزارة، إن "الرجل يعاني من اضطرابات نفسية وهو مدرس يبلغ من العمر 53 عاما، وإنه لا علاقة له بأي فكر متطرف أو إرهابي"، مضيفًا أن "الشرطي توفي متأثرًا بجراحه، وأن عائلة المتهم أخبرت السلطات أنه يعاني وضعًا نفسيًا صعبًا في الآونة الأخيرة، وأنها تبحث عنه منذ مغادرته المنزل الأحد".
والشهر الماضي، فتح رجل أمن تابع للحرس الوطني النار قرب معبد يهودي بجزيرة جربة التونسية أسفر عن مقتل رجلي أمن واثنين من الزوار، وذلك في أثناء زيارة سنوية تجتذب مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى معبد الغريبة.