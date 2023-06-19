تونس.. وفاة رجل أمن متأثرا بجراحه بعد تعرضه للطعن

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الإثنين، أن شرطيًا توفي متأثرًا بجراحه؛ بعد أن أقدم رجل يعاني من اضطرابات نفسية على طعنه بالقرب من سفارة البرازيل في تونس.

وقال شهود عيان إن الشرطة تنتشر بكثافة في المنطقة، وإنه يجري تطويق الموقع.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن "الرجل طعن الشرطي بآلة حادة أثناء سؤاله عن أسباب وجوده بمحيط السفارة، فيما ألقت الشرطة القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته في الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال استجوابه".