حقيقة اختطاف طفلة في مدينة الرياض السعودية
نفت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، من تعرض طفلة للاختطاف.
ونشر حساب الأمن العام السعودي عبر "تويتر" بيانًا أكد فيه عدم صحة تلك الشائعة.
وكان مقطع فيديو انتشر حول الواقعة، وأكدت الشرطة أن الأمر اتضح بعد التحقيق في بلاغ قدمته مواطنة عن اصطحاب شقيقها لابنتها وتسليمها لوالدها في منطقة جازان دون علمها.
وأوضح البيان أنه جارٍ استكمال إجراءات ضبط أطراف القضية، والقبض على من وثَّق ونشر محتوى مرئيًا حول تعرض الطفلة للاختطاف، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإحالته إلى النيابة العامة.