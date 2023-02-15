حقيقة اختطاف طفلة في مدينة الرياض السعودية

نفت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، من تعرض طفلة للاختطاف.

ونشر حساب الأمن العام السعودي عبر "تويتر" بيانًا أكد فيه عدم صحة تلك الشائعة.