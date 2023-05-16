قصة طرد ميساء حنوني من شاطئ صيدا بسبب "المايوه" (فيديو)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الثلاثاء، بخبر اعتداء رجل دين برفقة مجموعة تابعة له، على امرأة لبنانية وزوجها، بسب ارتداء المرأة للباس البحر "المايوه"، على شاطئ مدينة صيدا، جنوب لبنان.
واستنكر العديد، عبر منصات التواصل في لبنان، هذا الفعل الذي تكرر أكثر من مرة في صيدا، وانعكاس الاختلافات الدينية والثقافية على الأماكن العامة، مطالبين باستمرار التعايش السلمي في لبنان عبر صون الحريات الشخصية وعدم إدخال الدين في الحياة العامة.
وتواصل موقع "إرم نيوز" مع السيدة التي تعرضت للهجوم، وتدعى ميساء حنوني يعفوري، وتعمل كناشطة اجتماعية.
وأبلغت يعفوري "إرم نيوز"، أنها تواصلت مع رئيس بلدية صيدا وأعضاء آخرين للتدخل بعد طردها من قبل رجل الدين اللبناني، لكنها فشلت، حسب وصفها.
وبشأن تفاصيل الحادثة، قالت يعفوري: "كنت وزوجي سامر نرتاد شاطئ المسبح الشعبي في صيدا في عطلة نهاية الأسبوع، ففوجئنا بشيخ يقترب نحونا برفقة شخصين آخرين ويطلب منا المغادرة، وأعطانا مهلة عشر دقائق لمغادرة الشاطئ بلهجة فيها تهديد".
وأضافت أنه "بعد انقضاء المهلة، جلبوا أكثر من 15 شخصًا، راحوا يقذفوننا بالكرات وبعبوات الماء المملوءة رملًا، ثم راحوا يشوطون الرمال بأقدامهم في وجوهنا، وحاول أحدهم سحب حقيبتي وأغراضي ليجبرني على المغادرة".
وأثارت الواقعة استياء واسعا، حيث اعتبر معلقون أنها تمثل اعتداء على الحرية الشخصية.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رجل الدين المذكور، وهو الشيخ عبد الكريم علوة، إمام مسجد الفرقان في الهلالية - صيدا.
وبدورها، أدانت جمعية "نحن" اللبنانية حادث الاعتداء على شاطئ صيدا.
وقال رئيسها محمد أيوب، لـ"إرم نيوز"، إن الجمعية مستعدة لدعم قرار السيدة بالادعاء، مشيرًا أن التنوع في لبنان يفرض على سائر رجال الدين وغيرهم احترام هذا التنوع وبالتالي الحريات الشخصية.