قصة طرد ميساء حنوني من شاطئ صيدا بسبب "المايوه" (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الثلاثاء، بخبر اعتداء رجل دين برفقة مجموعة تابعة له، على امرأة لبنانية وزوجها، بسب ارتداء المرأة للباس البحر "المايوه"، على شاطئ مدينة صيدا، جنوب لبنان.

واستنكر العديد، عبر منصات التواصل في لبنان، هذا الفعل الذي تكرر أكثر من مرة في صيدا، وانعكاس الاختلافات الدينية والثقافية على الأماكن العامة، مطالبين باستمرار التعايش السلمي في لبنان عبر صون الحريات الشخصية وعدم إدخال الدين في الحياة العامة.

وتواصل موقع "إرم نيوز" مع السيدة التي تعرضت للهجوم، وتدعى ميساء حنوني يعفوري، وتعمل كناشطة اجتماعية.

وأبلغت يعفوري "إرم نيوز"، أنها تواصلت مع رئيس بلدية صيدا وأعضاء آخرين للتدخل بعد طردها من قبل رجل الدين اللبناني، لكنها فشلت، حسب وصفها.