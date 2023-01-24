وفاة قاضٍ عراقي متقاعد في أربيل.. وتضارب الأنباء حول السبب

توفي قاضٍ عراقي متقاعد، اليوم الاثنين، في القرية اللبنانية بمدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، خلال تواجده مع صديق وفتاتين، وسط تضارب في الأنباء حول سبب الوفاة.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل المقدم هوكر عزيز إن "المتوفى يدعى (ج. أ.)، من مواليد عام 1950، كان قاضيًا في الموصل، لكنه تقاعد وأقام في مدينة دهوك".