مصرع رجل أمن ياباني قرب مقر رئيس الوزراء

عثر على رجل أمن تعرض لإطلاق نار في دورة مياه قرب منزل رئيس الوزراء، في وقت مبكر اليوم الجمعة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام يابانية.

وأضافت أن الشرطة تحقق في حالة انتحار محتملة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن رجل الأمن (25 عامًا)، بشرطة مكافحة الشغب في إدارة شرطة العاصمة، عُثر عليه وهو ينزف داخل دورة مياه مركز حراسة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ونُقل إلى المستشفى، لكن سرعان ما أعلنت وفاته.