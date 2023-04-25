حريقان يلتهمان أكثر من 30 منزلًا في منطقة سفيردلوفسك الروسية

وأكدت وزارة الداخلية الروسية أنه "يجري التحقيق في سبب الحريقين، وأنه "تتم مساعدة الأشخاص الذين لا مأوى لهم".

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إجلاء 27 شخصًا، من بينهم ثلاثة أطفال، من قرية تايوجني.

وأضافت الوزارة في بيان، أن سبب الحريقين غير معروف في الوقت الحالي، بينما قال شاهد عيان إن الحريقين اندلعا بسبب اشتعال العشب الجاف.