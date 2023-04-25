حريقان يلتهمان أكثر من 30 منزلًا في منطقة سفيردلوفسك الروسية
أعلنت وزارة الداخلية الروسية اندلاع حريقين كبيرين في مقاطعة سفيردلوفسك، مساء اليوم الثلاثاء.
وقالت إن الحريق الأول حصل في قرية تايوجني، والآخر في قرية سوسفي.
وأوضحت الوزارة أن النيران التهمت 21 منزلًا في قرية تايوجني، و12 منزلًا في قرية سوسفي.
وأكدت وزارة الداخلية الروسية أنه "يجري التحقيق في سبب الحريقين، وأنه "تتم مساعدة الأشخاص الذين لا مأوى لهم".
وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إجلاء 27 شخصًا، من بينهم ثلاثة أطفال، من قرية تايوجني.
وأضافت الوزارة في بيان، أن سبب الحريقين غير معروف في الوقت الحالي، بينما قال شاهد عيان إن الحريقين اندلعا بسبب اشتعال العشب الجاف.