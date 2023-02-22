النيابة المصرية تكشف تفاصيل جديدة حول حادث "ريان دمياط"

وأشارت البناية المصرية، في بيان، إلى أنها جرى إبلاغها يوم 19 شباط / فبراير الجاري، الثلاثاء، بغرق الطفل عماد حليم - البالغ من العمر خمس سنوات- داخل بئر تطهير الترع المفتوحة بكفر سعد، والعثور على جثمانه صباح اليوم التالي.

وبسؤال والدي المتوفى، اتهما المسؤول عن موقع البئر بالإهمال وتسببه في وفاة ابنهما، فكلفت النيابة العامة الوحدة المحلية بمعاينة "البيارة"، والتي تبين وجودها في منطقة أعمال إنشائية بمنتصف موقف كفر الغاب.

كما تبين أن مقاول المشروع ترك "البيارة" دون غطاء، ودون اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة المهنية للموقع التي تفرض عليه وضع شريط أمني حولها للتنبيه على عدم تغطيتها أو حراستها، إذ تركها دون غطاء طوال فترة العمل بالموقع من غير تأمينها بأي حواجز.

وعقب وقوع الحادث وضع غطاء غير آمن عليها، فمثل المتهم لذلك أمام النيابة العامة وقرر أثناء استجوابه أنه وضع أخشاب على فتحة البيارة وبرميلا جوارها لحين تغطيتها اليوم التالي، ولكن حدثت الواقعة قبل التغطية، فضلا عن وضعه علامات إرشادية وتحذيرية بمحيطها، ولكنها سرقت دون تحريره محضرًا بسرقتها، وتأكد في إقراره عدم تعيينه مسؤولا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمشروع.